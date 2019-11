3.5 5 0

Marathonlopers zijn niet per se de beste sprinters, maar Tommy Wieringa doet het in zijn korte stukjes even goed als in zijn werk van langere adem. Om maar te zeggen dat het in afwachting van ’s mans volgende roman fijn toeven is in dit bundeltje observaties over het vaderschap. Terwijl webshops uitpuilen van de opvoedboeken, vertelt Wieringa in korte, doorwrochte stukjes alles wat je moet weten over de band tussen ouder en kind. Dit literaire kleinood zal volkomen terecht zijn plek onder menige kerstboom vinden.