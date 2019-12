James Patterson & Brendan DuBois - 48 uur

3.0 5 0

Net zoals sommige bedrijven prachtige machines vervaardigen die in luttele seconden van 0 naar 100 kilometer per uur gaan, produceert James Patterson samen met zijn coauteurs spannende boeken die je in geen tijd door hun pagina’s jagen. In ‘48 uur’ raas je voorbij militaire inlichtingendiensten, Mexicaanse drugskartels en een vrouw die exact twee dagen heeft om haar gezin te redden. De Nobelprijs is niet voor morgen, maar wat pure suspense betreft, heeft de succesrijke Amerikaanse schrijver geen lessen meer te leren.