Een kleur is nooit zomaar een kleur in het gehypete debuut van R.O. Kwon, maar ondanks haar soms wat al te geforceerde literaire ambities sleept de Koreaans-Amerikaanse je moeiteloos mee in haar campusverhaal over de verwoestende kracht van geloof.

Terwijl ze thema’s als #MeToo, abortus en rouwverwerking vaardig door elkaar weeft, toont Kwon overtuigend aan dat niet alleen de islam, maar ook het christendom zich in zijn extreemste vorm prima tot terrorisme leent.