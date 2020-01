Ragnar Jónasson wordt een internationale thrillersensatie genoemd, maar in het eerste deel van zijn ‘Dark Iceland’-serie creëert de IJslandse misdaadschrijver evenveel spanning als een platte batterij.

1.0 5 0

In deze whodunit over een agent die als buitenstaander in een gesloten gemeenschap een moord moet oplossen, maakt de eerst nog prikkelende exotiek van Scandinavische gewoontes en plaatsnamen als Siglufjörður snel plaats voor fletse karakterschetsen, soapachtige intriges en nietszeggende beschrijvingen van het weer. Veel neerslag, weinig opwinding.