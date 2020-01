John van Ierland - 'Der Rudy: biografie van Rudy Pevenage': spuiten en sprinten

De coureur die in 1980 heel België, of toch minstens zijn geboortedorp Moerbeke, in rep en roer zette door negen dagen lang de gele trui te dragen in de 67ste Ronde van Frankrijk, mag wel beweren dat hij tot 1995 een onschuldig lammetje was, nauwelijks vijftig pagina’s verder heeft hij het al over de ‘speciale vitaminen’ die soigneur Ruud Bakker hem in 1978 gaf om beter te presteren in de Duitse klassieker Rund um den Henninger Turm. Die pillen zijn blijkbaar niet alleen nefast gebleken voor ’s mans nieren, maar ook voor zijn geheugen. Hij vertelt schalks hoe hij datzelfde jaar zijn podiumplaats in een etappe van de Ronde van Italië wist te behalen, en behouden, door de dopingcontrole te omzeilen via de klassieke truc met het bidonnetje en een omgekochte controlearts: ‘Wat ging dat gemakkelijk, je kon dat zómaar flikken.’ Over Parijs-Brussel in 1982 beweert hij met een vreemde mengeling van schaamte en trots: ‘Ik had mijn pilletjes genomen, en ik wist ook dat dezelfde dokter als in Frankfurt de controle zou uitvoeren. Die man keek niet zo nauw, dus daar kwam ik wel doorheen. Ja, ik weet het... maar ik moest.’

‘Ik weet het, maar ik moest.’ Dat door dopingzondaars bijna even vaak als verboden middelen gebruikte excuus duikt ook op wanneer Pevenage het over zijn carrière als ploegleider van T-Mobile heeft. Het waren de gouden jaren van de Toursuccessen met Bjarne Riis , Erik Zabel en Rudy’s poulain Jan Ullrich, maar ook de periode waarin lustig spuiten werden gezet en pillen werden geslikt. Zoals steeds klinkt het dan dat iedereen het deed en dat er dus geen andere manier was om koersen te winnen. Pevenage wijst onder andere naar de renners van Mapei: ‘Er klopte iets niet. Ik begon te beseffen dat zij iets hadden wat wij niet hadden. Dat ze verder waren in bepaalde dingen, een héél stuk verder. Ik wist alleen nog niet wat dat was.’ Van zodra hij het wél wist, aarzelde der Rudy in ieder geval niet om het ook voor zijn eigen renners in te zetten.