Madensuyu - Current

In 2004 werden ze nog derde in Humo’s Rock Rally. Op de nieuwe plaat koos Madensuyu voor een serieuze koerswijziging, want Stijn De Gezelles gitaar, die soms Sonic Youth-vals was gestemd, is doodleuk vervangen door een Philip Glass-achtige piano. Maar wel één die in ‘One More Time’ zo vet probeert te klinken als de gitaar in ‘Thunderstruck’ van AC/DC. Ook in ‘A Current’ en ‘The Flood The Flow The Roar’ blijft de opwinding overeind. In ‘Breathe, Sail On’ pakt rock zonder regeltjes pinten met kunst zonder janetterij. ‘The Ravel’ lijkt hetzelfde lied, gespeeld aan gene kant van de spiegel: minder tekst, meer drums van Pieterjan Vervondel. Zelfs de afsluiter – alleen weemoedige piano en ambient – is fafafafuckin’ goed.