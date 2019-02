Ook al zijn The Beach Boys, Can, Bo Diddley en de soundtrack van ‘Blade Runner’ usual suspects in de inspiratielijst van zowat elke artiest, toch flanst zelden een band ál die invloeden in één album. Enter Django Django, vier Britse studiebollen die geen platen, maar geluidscollages maken. ‘Marble Skies’ is hun derde en plezantste worp, met daarop aanstekelijke en alle kanten uitschietende popsongs zoals je die sinds doorbraaksingle ‘Default’ van hen verwacht: ‘Tic Tac Toe’ is rockabilly voor duracellkonijnen, ‘Fountains’ psychedelische kamelenrock en ‘Surface to Air’ dancehall voor geeks die nog nooit een voet in een danshal hebben gezet. Ondanks het kabbelende ‘Further’ en de te evidente knipoog ‘Beam Me Up’ bevestigt Django Django met ‘Marble Skies’ zijn positie als de professor Gobelijn van de indie. Afschuwelijk! Ik bedoel, uitstekend!