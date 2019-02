joan as police woman - Damned Devotion

Een plaatje over de liefde. Zij kent daar wat van, denkt de goegemeente, want ze was de verloofde van de tragische Jeff Buckley toen die zijn bottines vergat uit te doen bij een zwempartij in het haventje van Wolf River in 1997. Maar ze is veel meer dan de sierweduwe van de Nachtegaal van Anaheim. De zesde plaat van Joan As Police Woman is een cadeau voor allen die houden van broeiende, als tulpenvelden in het voorjaar bloeiende popmuziek waar eens níét van de zoveelste ho wordt gerept die dringend achterwaarts in de... enfin, u begrijpt ons. Prachtige stem, slimme teksten, avontuurlijke en veelzijdige songs met weerhaken in de refreinen. Muziek die geneest en beter werkt dan een familiepak Dafalgan bij hoofd- en hartpijn.