Cardi b - Invasion of Privacy

Voor wie sinds de zomer van 2017 niet meer uit zijn kot is gekomen en dus niet weet wie Cardi B is, is er met eerste track ‘Get Up 10’ een handige recap: ‘Look, they gave a bitch two options: strippin’ or lose / Used to dance in a club right across from my school’. Van haar strippaal ging ze naar sociale media en reality-tv, waar ze bekendstond als prettig gestoord, om dan haar teen in de rapvijver te steken met enkele mixtapes en te ontploffen met debuutsingle ‘Bodak Yellow’. ‘Get Up 10’ is nog beter, een stormram van een binnenkomer vol fantastische oneliners: ‘I was covered in dollars, now I’m drippin’ in jewels’. Eén van de vlotste rags to riches-rapsongs sinds ‘Juicy’ van Biggie.

Wat volgt is meer van hetzelfde, maar toch telkens anders: Cardi die brandhout maakt van de pilaarbijters die haar al afgeschreven hadden en pocht met haar Gucci-handtassen. ‘I Like It’ is partytrap met latina-heupen, ‘Ring’ een paranoïde r&b-single en ‘Money Bag’ blitse elektrokitsch. ‘Bickenhead’ – een verwijzing naar de Blood-gang waarmee ze dweepte – smaakt als een cocktail op basis van batterijzuur. Over een rivale: ‘I’m a ten, she a droid / Stupid ho, unimportant, unattractive, unemployed’. Auch!