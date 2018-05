Sting & shaggy - 44/876

Er is geen enkele wet die Sting verplicht om enkel rock en pop te maken, en er is evenmin een heilige moraliteitsclausule die hem ervan weerhoudt om zijn haar blond te verven in de hoop zo een jonger publiek aan te spreken. Maar waarom juist Shaggy, van alle relatief jonge rappers aan wie Sting zijn gezegende leeftijd en lot zou kunnen verbinden? Een tijdens een verblijf in een vijfsterrenresort in Jamaica opgegooid ideetje, na een joint te veel? Of is het gewoon zo’n radiovriendelijke alliantie waar iedereen die langs de kassa passeert blij mee is?