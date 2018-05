Hun modus operandi is die van de instrumental, waardoor het verleidelijk is ze een postrockgroep te noemen. Is dat zo? Hmm... Eerder een groep van het nu: genres zijn niet zo boeiend, wel simpelweg doen waar je zin in hebt. Het toffe aan Statue is dat het ondanks die vier gitaren nooit van-dik-hout-zaagt-men-planken wordt. De songs hebben schwung en ademruimte, en zijn speels op het moment dat het eenvormig dreigt te worden. Op ‘Kasper’ zijn de tracks genoemd naar de letters uit die naam: ‘K’ swingt het bal open, ‘R’ tinteltangelt als Animal Collective met een Trent Reznor-ritmesectie erachter. Straffe groep, straffe plaat.