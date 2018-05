A Perfect Circle - Eat the Elephant

Ook goed: ‘Disillusioned’, dat zich halverwege plots ontpopt als een eigenaardige, sacrale slow. De titeltrack, door oprichter Billy Howerdel eerst voor Linkin Park geschreven, klinkt hier dan weer als jazz. Om maar te zeggen: A Perfect Circle, ooit een alternatieve metalband, trekt zich op hun eerste plaat in veertien jaar geen rosse zak meer aan van de verwachtingen of het eigen verleden. ‘So Long, and Thanks for All the Fish’, dat klinkt als Katy Perry goes emo, toont evenwel dat dat niet altijd een goede zaak is, en dat is helaas niet het enige voorbeeld. Er zit véél in ‘Eat the Elephant’ – kritiek op Trump en de media, ook – maar het komt er te zelden overtuigend uit. Keenan haalt zijn machtige stembanden zelfs amper uit de verpakking. Koekerond!