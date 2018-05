4.0 5 0

Eén uur lang maken achttien muzikanten uit de klassieke muziek- en jazzwereld op (onder andere) een elektrische en contrabas, vibrafoon, harmonium, gitaren en saxofoons een erg langzaam, uiterst gelaagd en genuanceerd drone- en ambientstuk. Het doet de tijd even trager tikken en gedachten vervagen, en trekt de luisteraar mee in een volstrekt unieke en dromerige klankenwereld. ‘Se (in) de bos’ is dé hoofdtelefoonplaat om heel zachtjes mee wakker te worden in een nieuwe lente.