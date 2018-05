Damien Jurado - The Horizon Just Laughed

‘The Horizon Just Laughed’ (schitterende titel!) begint met de soulsleper ‘Allocate’ en vanaf daar wordt het alleen maar fraaier. ‘Dear Thomas Wolfe’, ‘Percy Faith’ en ‘Over Rainbows and Rainier’ zijn perfecte popsongs. Warmbloedig, ergens halfweg Bill Callahan en Kings Of Convenience. De plaat is zo subliem samengebald dat je na de afsluitende tandem ‘Florence-Jean’ en ‘Random Fearless’ meteen terug naar het begin wilt. En zo start de verslaving aan deze toverbal die hier bij luisterbeurt 41 nog steeds kleur afgeeft. Muziekjaar 2018 had me tot dusver niet echt in de houdgreep, maar Damien: dit is een dubbele nelson.

Voorbeluisteren