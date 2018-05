Janelle Monáe - Dirty Computer

Het moet zijn dat haar afstandelijkheid Janelle Monáe ook zélf in de weg is gaan zitten, want op ‘Dirty Computer’, haar met veel tromgeroffel aangekondigde muzikale terugkeer sinds ze aan het acteren sloeg (zie haar niet onverdienstelijke rol in de mooie film ‘Moonlight’), verstopt ze zich niet langer achter een robotachtig alter ego. Janelle Monáe als mens van vlees en bloed, mijn God: wat geeft dat? De heraut van de plaat – de heerlijk swingende en sexy radiosingle ‘Make Me Feel’, nu al weken op BBC 6 én in mijn hoofd – liet het beste vermoeden. De song, duidelijk schatplichtig aan Prince (die met Monáe zou hebben samengewerkt tot vlak voor zijn dood), maakte me meteen hongerig naar de volledige plaat, net als dat andere voorproefje ‘Django Jane’, een kwaaie militante hiphopsong waarin de sfeer van de recente Women’s Marches nazinderde.

Seks en revolte – altijd een goeie combinatie – daar draait ‘Dirty Computer’ om, maar een allesverschroeiend magnum opus is het níét geworden. ‘Screwed’ met Zoë Kravitz (dochter van Lenny en Lisa Bonet) is stout bedoeld, maar krijgt hoogstens een brave tik van de juf – dat kan niet de bedoeling zijn. Het bezwerende ‘Pynk’ (met die andere tomboy Grimes) is dan weer wél helemaal raak: ‘Pynk, like your fingers in my... maybe / Pynk is the truth you can’t hide / Pynk, like your tongue going round... baby’.