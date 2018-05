leon bridges - Good Thing

Als de immens getalenteerde Leon Bridges uit, of all places, Fort Worth in Texas, dus nu hier niet aanslaat, is het your loss. Grooves? Check. Songs? Check. Een soulvolle, flexibele stem die aartsmoeilijke falsetto, vibrato en tremolo moeiteloos doet lijken? Check. Die stem is al vergeleken met die van Sam Cooke, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Stevie Wonder en Otis Redding, maar ik vind ze zo goed dat ik Bridges geen oneer wil aandoen door hem met iemand anders te vergelijken.

De man heeft alvast één groot voordeel: één van zijn songs – ‘River’ uit zijn debuut ‘Coming Home’ uit 2015 – kreeg een plek op de soundtrack van de HBO-serie ‘Big Little Lies’. En net als Michael Kiwanuka met zijn ‘Cold Little Heart’ zag Bridges daarmee zijn bereik in één keer een stuk groter worden. Op Spotify zit ‘River’ inmiddels aan ruim 75 miljoen luisterbeurten. Het ideale moment dus voor deze opvolger, een plaat waarop flarden soul, lounge en r&b naadloos versmelten tot een sound die altijd smooth, zwoel en elegant is, maar die nooit klef wordt.