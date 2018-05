Op hun twaalfde plaat serveren ze andermaal hun fusionindiepopjazzyprogpostrock (duidelijker is het niet te typeren). Prekop zong nooit meer op een Sea and Cake-plaat als nu, en het is een zonnig geheel geworden. De vibe is die van Mac DeMarco-in-een-serieuze-bui. De heerlijke titeltrack is een lied als een zonsondergang. Het gejaagde ‘Starling’ brengt je terug naar de nineties, de jazzy opener ‘Cover the Mountain’ is er boenk op. ‘Any Day’ is geen wereldwonder, maar wel een plaatje dat op elk moment van de dag kan. Niks meer aan veranderen.