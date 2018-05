Live drums roffelen ‘7’ op gang, waarna drummer James Barone de hartslag van openingstrack ‘Dark Spring’ resoluut de hoogte instuwt. Scally’s gitaar snijdt door Legrands fluisterzang als een alarmsirene. We horen – vóélen – de opwinding van de vroege My Bloody Valentine, en toch is dit nog altijd pure Beach House. De liedjes contrasteren feller dan op hun vorige platen: ‘Lemon Glow’ gaat schuil in een verleidelijke, maar giftige synthesizergloed, met Victoria in de rol van de koele Nico, terwijl haar zanglijnen in de sublieme intro van ‘L’Inconnue’ heerlijk tikkertje spelen. In ‘Drunk in L.A.’ dwaalt ze dan weer met enkel een sissende drumcomputer als kompas door nachtelijk Los Angeles. Waar Beach House vroeger van plaat naar plaat sprongen voor- en zijwaarts maakte, doet het dat op ‘7’ van song naar song.