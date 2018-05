Parquet Courts - Wide Awake!

4.0 5 0

Sindsdien tuffen ze wat voort op hetzelfde treintje – goeie platen die echter telkens in de schaduw stonden van die ene allerbeste – met vorig jaar nog ‘Milano’, een samenwerking met Daniele Luppi en Karen O om de zinnen te verzetten. ‘Wide Awake!’ luidt voor Parquet Courts fase 2 in, en dat is grotendeels te danken aan producer Danger Mouse, die eerder al The Black Keys naar een hoger niveau transformeerde en die zich naar verluidt zelf is komen aanbieden. Danger Mouse doet wat hij twee jaar geleden op ‘The Getaway’ voor Red Hot Chili Peppers deed: met af en toe zelf een partij de troepen scherp houden en ervoor zorgen dat de nieuwe invloeden waaraan hij de groep blootstelt niet als een verzameling stijloefeningen maar als een hechte plaat klinken. De sound is iets gepolijster, maar dat deert allerminst. Het zorgt ervoor dat de vocal harmonies in ‘Mardi Gras Beads’, de James Gang-funk van ‘Violence’, de Afrikaans getinte funkdisco van de titeltrack en de sixtiespop met vrouwelijke backings van ‘Death Will Bring Change’ even hard als Parquet Courts klinken als de vertrouwde mix van Strokes, Velvets, Wire en Minutemen die we aantreffen in ‘Total Football’ en ‘Extinction’. ‘Wide Awake!’: goeie plaat! Op zondag 15 juli live te horen in De Kreun in Kortrijk.

