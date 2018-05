Gas - Rausch

Volgens de Duitse minimal technopionier Wolfgang Voigt is de lsd die hij lang geleden ergens in een donker bos nam de belangrijkste inspiratiebron voor zijn Gas-platen. Wij geloven hem, want ook deze zesde langspeler klinkt raadselachtig en spannend.

4.0 5 0

En melancholisch, want op ‘Rausch’ lijkt Stars of the Lid plots een dancetrack te moeten maken, terwijl het duo veel liever naar Brian Eno en Arvo Pärt blijft luisteren. In de zeven ambient-symfonietjes schoorvoeten de beats, en ze muizen er graag vanonder. Mistige blazers blijven al eens hangen, en strijkers glijden door dikke wolken van geruis en gebrom. Even verderop in de dampkring schakelt onbestemde elektronica zichzelf voortdurend snel aan en uit. Wanneer iets start of stopt, is niet duidelijk maar dat is niet erg: deze trip mag eeuwig doorgaan.

