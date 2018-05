Stephen Malkmus & The Jicks - Sparkle Hard

Opener ‘Cast Off’ is een goeie Pavement-song, één die gewoon tien kilo aangekomen is. Ook het Wilco-achtige ‘Solid Silk’ heeft ons te pakken. Op funky experimenten, Autotune en een track van zeven minuten met weinig sporen van spankracht zaten we niet te wachten. Op het fuzzbommetje ‘Shiggy’ wél. Ook ‘Bike Lane’ is top: een beetje glitterrock, de wending doet aan de Bowie van ‘Low’ denken. In ‘Middle America’ zingt Malkmus echt zoals hij vroeger bij Pavement zong: ‘Just kiss yourself metaphorically / And open the door / And piss if you need to.’ Euh... absoluut! In hoogtepunt ‘Refute’, wordt Kim Gordon verleid tot een twangy countryduet over iemand die verliefd is op haar au pair: ‘Middle-class values and normalcy / To her that was so last century.’ Niks dan happy smiles, maar de eindscore blijft 6 op 11.