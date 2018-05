Ry Cooder - The Prodigal Son

4.0 5 0

Na een halve eeuw de gitaar heruit te vinden en vergeten wereldmuziek te rehabiliteren moet niemand hem nog zeggen hoe en wanneer hij een plaat moet maken. ‘The Prodigal Son’ is meer van hetzelfde: simpele maar charmante melodietjes en subtiel gitaarspel – een sfeer van hout, stof en steen, geen plastic in zicht. De desolate woestijnsfeer overweegt, heel soms mag het wat ruiger, zoals op ‘Shrinking Man’ of de titeltrack. Wie Ry Cooder niet kent, heeft niet geleefd, wie al twintig cd’s van hem heeft, zal houden van vertrouwd klinkende songs als ‘Straight Street’ of ‘Harbor of Love’. Nadat een ziljoen gitaristen hem hebben geïmiteerd, is Ry nog steeds the real thing. In 2005 zei hij me schouderophalend: ‘Wat ik doe, is foolin’ around in the dark.’ Op een niveau waar anderen van dromen.

