Arsenal - In The Rush of Shaking Shoulders

De nieuwe Arsenal klinkt als een nieuw dansje met iemand die je al achttien jaar kent. Sommige songs zijn onuitspreekbaar goed, in talen waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Er staan ritmes op die zelfs de stijfste hark aan het bewegen krijgen. En heel veel is luidkeels meezingbaar, wat met de zomer in aantocht slecht nieuws is voor de buren. Geen plaat, maar een trip waaruit je na 48 minuten beaat glimlachend ternauwernood ontsnapt, om meteen opnieuw te beginnen. Het is niet één en al vrolijkheid – ‘Jellyfish’ is prachtig en triest tegelijk – maar het is wel de perfecte plaat om je de hele zomer op aan te stellen op velerlei dansvloeren.