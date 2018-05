Charles Watson - Now That I’m a River

Ingetogen, voortdurend in de spiegel blikkend: een plaat die in de eerste plaats gemaakt lijkt voor de maker. Gelukkig vindt Charles het goed dat u meeluistert. In het titelnummer neigt zijn falset naar Kevin Parker. In ‘Love is Blue’ paart hij ze met Steve Gunn-americana. ‘You’ve Got Your Way of Leaving’ vertelt het eeuwige verhaal (‘Meisje verlaat jongen, jongen maakt mooi liedje’), maar ‘Run and Hide’ biedt een schouder. Bloedmooie troost. In ‘No Fanfare’ zingt Charles: ‘I’ve died a thousand times this morning’. Dat deden wij ook lange tijd, maar sinds we elke dag beginnen met ‘Now That I’m a River’, zijn het er nog amper 999.