‘James Bay, met de B van boyish, braaf en boring,’ schreef collega (jm) over de passage van de Brit met de wereldhit ‘Hold Back the River’ op Rock Werchter 2016. Nooit gedacht dat James onze recensies leest, maar in aanloop naar de release van ‘Electric Light’, de opvolger van zijn debuut en doorbraak ‘Chaos and the Calm’, reageerde hij met een statement: ‘Ik merkte dat mensen me verkeerdelijk in het hokje van intimate acoustic guitar guy hadden gestoken. Met deze nieuwe plaat hoop ik in het singer-songwritergenre teweeg te brengen wat Drake en Chance The Rapper hebben gedaan voor hiphop: de regels overboord gooien.’