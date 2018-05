Courtney Barnett - Tell Me How You Really Feel

Barnett heeft er genoeg van. Genoeg van internettrollen, alleswetende critici, agressieve mannen en relaties waarin je op eieren moet lopen. Genoeg van haar eigen frustraties ook: zelfs in ‘Crippling Self Doubt and a General Lack of Self Confidence’ (mét de zusjes Deal van The Breeders) zit geen spat ironie. Maar Barnett stelt zich zo kwetsbaar op, klinkt zo écht en schrijft zulke goeie popsongs dat we blijven luisteren: ‘I know all your stories / but I’ll listen to them again’. And again.