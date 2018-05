Glenn Frey - Above the Clouds

Dat de Eagles na het plotse overlijden van Glenn Frey begin 2016 gewoon zijn blijven touren, is business as usual. Dat de nazaten zijn erfenis willen verzilveren ook. Maar als soloartiest was Frey vooral populair in de jaren 80, en de songs van toen klinken nu wel erg gedateerd, met scheurende sax, goedkope synths, clichématige teksten en galmende drums. Op de drie cd’s zijn enkel de ballads draaglijk, zoals de covers van Randy Newmans ‘Same Girl’ en Brian Wilsons ‘Caroline, No’. De hoge kwaliteit van die songs contrasteert pijnlijk met Freys middelmaat. Voor de héél fervente fans bevat de box ook een ‘Live in Dublin’-dvd en de heruitgave van de zogenaamd legendarische Pennywhistle-sessies.