Ryley Walker - Deafman Glance

Misschien heeft het te maken met zijn plotse nuchterheid – de langharige Amerikaan heeft een half jaar lang geen drugs of drank aangeraakt – maar Walkers derde plaat is zijn meest persoonlijke. ‘Whenever I do my best / I’ll spoil with the rest’, mompelt hij boven knisperende gitaren in de prachtige afsluiter. De experimenteerdrang is nog te groot in ‘Accommodations’ en ‘Can’t Ask Why’ mocht sneller optrekken. Maar verder geen klachten. Voeg voorgenoemde ‘Spoil with the Rest’, ‘Opposite Middle’ – folk met een stevige hartslag – en ‘Telluride Speed’ – die dwarsfluit! Die jazzrockfinale! – zeker toe aan uw playlist voor de auto. Tijdens de volgende rit bij zonsondergang zult u ons dankbaar zijn.