Het is hun derde plaat en er is heel hard over nagedacht. Met dure lichtshows en Amerikaanse voetbalstadions in het achterhoofd, want zowat elke song is een anthem, met schandalig makkelijke refreinen die zich als een zomerse teek door de huid boren, en alleen met bloedvergieten verwijderd kunnen worden. Dat is ongetwijfeld te danken aan de impressionante Greg Kurstin, die sinds 2015 ongeveer de halve Billboard bij elkaar producete. Wij denken hierbij even – maar niet te lang – aan Adele, Foo Fighters, Beck, Pink, Kendrick Lamar e tutti fuckin’ quanti.

Het kan snel gaan: nog maar een paar jaar geleden was ‘The Boxer’ van The National de soundtrack in het café waar Lauren Mayberry de wc’s kuiste, nu zingt ieders natte droom Matt Berninger mee op ‘My Enemy’: een bariton ontmoet een sopraan in een bar onder de zee. Mooi.