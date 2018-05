Father John Misty - God’s Favorite Customer

3.0 5 0

Ze volgt minder dan twaalf maanden na ‘Pure Comedy’ (van een writer’s block heeft de man duidelijk geen last), en drie jaar na de getoonzette liefdesverklaring ‘I Love You Honeybear’. Met Honeybear blijkt het leven anno 2018 echter al lang zo prachtig niet meer te zijn. ‘Whose bright idea was it to sharpen the knife?’ klinkt het al meteen in opener ‘Hangout at the Gallows’, een song die tekstueel weliswaar diep snijdt, maar muzikaal vijf minuten lang staat te watertrappelen. Het is een vaststelling die kan dienen voor het merendeel van het materiaal op ‘God’s Favorite Customer’. ‘Date Night’ is de enige song die – sixtiesdrums en falsetto countervocalen in aanslag – fluks uit de luidsprekers komt gesprongen. Voor het overige zijn het vooral flarden tekst die af en toe een glimlach losweken. De beste zit in de mistroostige maar degelijke pianoballade ‘The Palace’: ‘Last night I wrote a poem / man I must have been in the poem zone’. ‘God’s Favorite Customer’ is geen slechte plaat, maar ook geen plaat die ik nog vaak ga opzetten. Kijk eens aan.