Julien Firmin - Julien Firmin

Hij hypnotiseert je met zorgvuldig geweven klanktapijten in ‘Satellite’ en ‘Display’ en zingt je vervolgens zoetjes in slaap met de folkliedjes ‘Paradise’ en ‘Moon’. Op het eind schudt hij je weer bruusk wakker met de met banjolijntjes gevulde postrockfinale van afsluiter ‘Nerves’. De stem van De Busscher klinkt her en der té emotioneel, alsof hij er een schepje bovenop doet. Maar sluit de ogen en je waant je in een oeroud bos, alleen in het pikdonker, overdonderd door stilte en schoonheid.

