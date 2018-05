Oneohtrix Point Never - Age Of

Ook Lopatins bekroonde soundtrack van ‘Good Time’ en de door hem mee geschreven songs van Anohni’s ‘Hopelessness’ zijn voorgeschiedenis geworden. Op het nieuwe ‘Age Of’ staat veel lichtjes barokke, lekker oosterse plingploing. ‘Black Snow’ is een vingerknipje, een bas, een Autotune-stem vanachter een gasmasker en een daxofoon (geen tikfout). Sfeer: als de zwarte sneeuw ooit valt, is er niets meer. ‘Same’ klinkt als ‘Shout’ van Tears For Fears dat blijft hangen. Lopatin verbergt zich minder achter lawaai en robotstemmen. Hij zingt nu samen met Anohni. James Blake was ook mee op schrijfretraite, als helpend producer. Maar dé schreeuw komt uit machines die keihard tot stof gedroomd worden.