snow patrol - Wildness

Deze nieuwe collectie melancholische meezingers van Snow Patrol klinkt, zoals gewoonlijk, als de soundtrack van het elfendertigste seizoen van ‘Grey’s Anatomy’. Maar Chris potver Martin nog aan toe, Gary Lightbody en de zijnen kunnen nog steeds een goeie popsong schrijven. ‘Empress’ is een hitje, ‘Life on Earth’ een ballad met een hoek eraf en ‘What If This Is All the Love You Ever Get?’ een oprecht (!) pianolied over liefde en twijfel. Lightbody heeft in de zeven jaar zonder Snow Patrol een alcoholverslaving en een depressie overwonnen, waardoor sommige songs dieper graven dan je van een stadiumrockband gewoon bent. ‘Shouldn’t need to be so fucking hard/ It’s just life on earth,’ probeert hij zichzelf in de opener wijs te maken. Veel nieuwe fans zal Snow Patrol met ‘Wildness’ niet maken, maar de oude zullen dolblij zijn.