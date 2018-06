Jorja Smith - Lost & Found

In de zomer van 2016 kreeg Jorja Smith een berichtje van Drake. Hij hield van haar stem en haar stijl, en vroeg zich af of ze niet wilde zingen op één van zijn nummers. ‘Nee,’ stuurde ze terug, ‘want ik snap je song niet.’ Geluk bij een ongeluk voor Jorja: enkele maanden later brak ze met haar vriendje en begreep ze Drakes liefdesverdriet plots wel. Ze zong uiteindelijk toch mee op ‘Get It Together’. De song werd een hoogtepunt op Drakes mixtape ‘More Life’ van vorig jaar én ook in één klap Jorja’s doorbraak.