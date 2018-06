Fatoumata Diawara - Fenfo

De titeltrack flitst me zelfs terug naar m’n eerste woestijnplaat met zicht op de Niger: ‘Talking Timbuktu’ van Ali Farka Touré en Ry Cooder. ‘Fenfo’ is vooral een mooie popplaat vol kora, elektrische gitaar en cello, met in de echte hoofdrol uiteraard Fatoumata Diawara’s stem, die diep en schor kan gaan. De productie is van Matthieu Chedid, die ooit als M dat lied maakte met ‘New York, London, Paris, Munich / Everybody talk about pop muzik’. Diawara’s handen reiken – veel meer dan op haar debuut ‘Fatou’ – naar de wereld, maar wij zijn even blij dat haar blik zich een paar keer naar binnen blijft richten. Als kind viel het Fatoumata Diawara zwaar om gewoon nog maar te praten. Nu opent ze op dag drie van Couleur Café het meest feeërieke podium. Gaan!