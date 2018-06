Natalie Prass - The Future and the Past

Bij die gebalde vuist hoorde ze blijkbaar de lokroep van een modernere sound. Die doet haar gek genoeg akelig dicht belanden bij de eighties-r&b van pittig vrouwvolk als Janet Jackson en Kylie Minogue. Een formule die wonderwel werkt in de singles ‘Never Too Late’ (zo’n song die je al lang lijkt te kennen) en ‘Short Court Style’ (na de intro begint in onze fantasie keer op keer Robert Palmer te zingen), maar niet alle nummers halen hetzelfde niveau. En als in ‘Far from You’, twee songs voor het einde, eindelijk nog eens de breekbaarheid de kop opsteekt waarvoor wij Prass op haar debuut zo roemden, kunnen wij enkel mompelen: ‘Fuck you, Donald Trump’.