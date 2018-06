Roger Daltrey - As Long as I Have You

Hij is de sympathiekste popster die ik ooit mocht interviewen: een van kapsones gespaard gebleven gentleman met een dik Cockneyaccent. En nog grappig ook. Ik wou dat ik zijn plaat ook zo geweldig vond. Het is geen sof, maar de vraag blijft waarom hij ze gemaakt heeft. Beter doen dan The Who gaat niet, al speelt Pete Townshend wel zeven nummers mee. Saxen blazen alom, vrouwenkoren zoemen, Daltrey is uitstekend bij stem. Hij grijpt terug naar zijn soulroots, al is zijn stem daar eigenlijk niet helemaal geschikt voor. Beste nummer is de cover van Stevie Wonder’s ‘You Haven’t Done Nothing’. Slechtste is de onbegrijpelijke cover van ‘Into Your Arms’ van Nick Cave. Te hoog gegrepen. Zelfs voor Roger.