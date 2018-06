Christina Aguilera - Liberation

Een ietwat gênant compliment, maar gêne heeft Christina nooit gestoord: vanaf haar tweede cd, toen ze geen Disneylandmaagdje meer wilde zijn, heeft ze zwaar geflirt met de grenzen van het toelaatbare op MTV. Soms leek wat ze deed in haar videoclips meer op anale seks dan op flirten. Fast forward twintig jaar en Aguilera werd moeder van twee kinderen van twee verschillende mannen. Nu probeert ze de draad weer op te pikken na een niet bepaald indrukwekkende tournee, een paar missers en een jarenlange afwezigheid die een dozijn concurrentes die minder goed zingen dan zij de kans bood om het gat te vullen – ‘Stamina, fill me up’ steunt Christina op haar nieuwe single, maar da’s een ander soort gat. In de video voor ‘Accelerate’ slaagt de (vrouwelijke!) regisseur erin om bukkake en orale seks te suggereren zonder de strenge regels van de Amerikaanse netwerken te overtreden. ‘Liberation’ is een plaat zoals we die onderhand van zowat álle Amerikaanse zangeressen kunnen verwachten. Een productietechnisch wondertje, met meer versnellingen en cuts, valse intro’s, featurings en orkestrale hiphop (het bestaat) dan gezond is. Aguilera’s grootste troef is ook haar achilleshiel: ze zingt zo goed dat ze van elke song een showcase wil maken, met duizend overdubs waarbij ze in duet gaat met zichzelf. Alleen ‘Sick of Sittin’’ klinkt rauw. En ‘Dreamers’ is het nieuwe ‘Beautiful’. ‘The Queen has returned!’ kreunt een andere fan op Youtube. Min of meer.