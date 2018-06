Had Kanye West ‘Ye’ een ep of mixtape genoemd, dan was er niks aan de hand geweest. Door deze plaat de status van een studioalbum te geven, legt hij ze echter naast eigen monumenten als ‘The College Dropout’, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’, ‘Yeezus’, of zelfs voorganger ‘The Life of Pablo’. Daarmee vergeleken verbleekt ‘Ye’ tot een slobberige onderbroek die vijf weken in de zomerzon aan de wasdraad heeft gehangen.

2.5 5 0

Kanye’s nieuwe langspeler telt zeven tracks en duurt 23 minuten en een klets. Vroeger was dat één plaatkant. In het begin van het cd-tijdperk een single met wat extra’s. Waren alle zeven tracks van Kanye-niveau geweest, dan had u ons over die beknopte speeltijd niet horen mopperen, maar wat de man die het bezingen van de eigen navel tot hogere kunst wist te verheffen ons hier voorschotelt, is van bedroevend allooi.

Slechts één keer weet hij onze aandacht te trekken en bij te houden: in opener ‘I Thought About Killing You’. ‘I think about killing myself,’ rapt Kanye, ‘and I love myself way more than I love you, so...’ Een sinistere variant op het ‘Nobody loves Kanye more than Kanye’-thema, met een heerlijke beatwissel als contrapunt pal in de kern van de song. En daarmee hebben we het, toch wat Kanye betreft, zowat gehad.

Strontvervelend wordt het nergens, maar dat is wel het allerminste wat je mag verwachten van één van de grootste vernieuwers van zijn generatie. ‘Yikes’ – een dichterlijke opsomming van wat Kanye wekelijks zoal aan farmaceutisch materiaal binnenkapt om op de been te blijven – kan er nog mee door. In ‘All Mine’ (‘I could have had Naomi Campbell / And still want me a Stormy Daniels’ of ‘Let me hit it raw like fuck the outcome / none of us would be here without cum’), het flinterdunne ‘Wouldn’t Leave’ en de slappe souloefening ‘No Mistakes’ klinken zijn rhymes alsof hij al lang uitverteld is.

Die paar keren dat ‘Ye’ wel boven de middelmaat uitstijgt, heeft Kanye te danken aan zijn gasten. De refreinen van Nicki Minaj maken van afsluiter ‘Violent Crimes’ een meer dan draaglijke open brief van West aan zijn opgroeiende dochter, en Kid Cudi en 070 Shake (de 20-jarige Danielle Balbuena) tillen ‘Ghost Town’ naar een niveau dat ‘Ye’ nergens anders haalt. Cudi croont met meer wanhoop dan kracht in de stem, Shake laat horen dat die binnenkort te verschijnen soloplaat van haar iets is om naar uit te kijken. ‘Put my hand on the stove, to see if I still bleed / And nothing hurts anymore, I feel kinda free / We’re still the kids we used to be.’

‘Ye’ werd ingeblikt in een mum van tijd, de foto voor de hoes nam West met zijn iPhone op weg naar de eerste luistersessie. Wie vijf keer naar ‘Ye’ luistert, is er wellicht langer mee bezig geweest dan Kanye zelf.

