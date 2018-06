‘Double Hélice 3’ ruikt naar vakantie. De wereld mag dan steeds meer op ‘Black Mirror’ lijken, in het refrein van het door Stromae geproducete ‘Dégueulasse’ is het leven mooi zolang er wiet, maten en – jawel – Parmezaanse kaas zijn. Andere tekstflarden: ‘Ik wil rijkemensenproblemen / maak dat de fiscus bij me binnenvalt’ en ‘J’veux pas être Monsieur Toutlemonde / j’veux qu’tout l’monde m’appelle ‘Monsieur’’. Het slot komt in de vorm van brieven uit een verre toekomst: Caba heeft geen baard meer, JJ is kaal, en ze hadden ‘Double Hélice 4’ wél moeten uitbrengen. Huh? Dat ze het maar meteen back to the future gaan oplossen.

