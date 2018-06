Neko Case - Hell-On

Ze noemt het incident haar duurste kunstproject ooit: het nietsontziende vuur bracht namelijk de nodige inspiratie om haar zevende soloplaat ‘Hell-On’ af te werken. Neko zwelgt niet in zelfmedelijden, maar haalt heerlijk de schouders op in de frisse lenteliedjes ‘Bad Luck’, ‘Gumball Blue’ en ‘Pitch or Honey’, om vervolgens uit te halen naar vervuilende bedrijven en haatdragende mannen in respectievelijk ‘Last Lion of Albion’ en ‘My Uncle’s Navy’. De folksong ‘Halls of Sarah’ plooit aan het eind glorieus open, maar het ware hoogtepunt is het zeven zinderende minuten durende duet met Mark Lanegan, ‘Curse of the I-5 Corridor’. Nu alleen nog een plaats achterin de kast vinden, want dat móét wel de lelijkste platenhoes van het jaar zijn.