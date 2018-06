Terecht, zo blijkt, want Jordans gitaarspel op ‘Lush’ – ze kreeg les van indie-heldin Mary Timony en oefende terwijl ze naar Kurt Vile en Mark Kozelek luisterde – zet achteloos de ene endorfinegolf na de andere in gang (die minisolo in ‘Heat Wave’!). In kleppers als ‘Pristine’ en ‘Let’s Find an Out’ hóór je dat ze nog maar 18 is: ze tuimelt van de ene crush in de andere, charmant en onzeker maar met het hart helemaal op de tong. Toch is ze net dat tikje wijzer dan haar leeftijdsgenoten. Logisch dat half indieland verliefd is op Snail Mail. ‘Lush’ is dat ene, prille debuutplaatje dat nergens grenzen wil verleggen, maar jongeren doet dromen van een bandje en een podium. Mooi, toch?