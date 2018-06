Op ‘Train of Thought’ (2000) van Talib Kweli en Hi-Tek staat volgende beginselverklaring: ‘What we putting down right here is how it is and how it could be.’ Dat is bijna hetzelfde als wat saxofonist Kamasi Washington vorige week in Humo zei over ‘Heaven and Earth’: ‘‘Earth’ gaat over de dingen die ik dagelijks meemaak. ‘Heaven’ gaat over de werkelijkheid zoals ze zou kunnen zijn.’