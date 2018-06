‘Essential One’ is hier de afrit naar Technopolis, een intro van vijf minuten die er amper twee lijken. Clubtrack ‘Two’ bibbert en stottert het feest helemaal op gang. ‘Eight’ is more cowbell. In vergelijking met wat hier te vinden is, staat hun vorige plaat ‘From Deewee’ vol pop, maar de kreunende en zuchtende marsmuziek van ‘Five’ is zot goed, én goed zot. De grillige ooo-ooo-ooo’s in ‘Four’ zijn van Charlotte Adigéry, een Belgische met geschiedenis in de Deewee-studio van de Soulwax-broers – haar ‘The Best Thing’ staat op de ‘Belgica’-soundtrack – en met een pronte toekomst als WWWater. ‘Eleven’ hamstert synoniemen en woordenboek-lemma’s van het woord ‘essentieel’, maar is er wéér pal op. We sluiten af met de afterparty die ‘Twelve’ heet.

En ondanks dat alles werd toch de ‘Essential Mix’ van Helena Hauff, en niet die van Soulwax, door de luisteraars van het programma verkozen tot ‘Essential Mix of the Year’. Straf!