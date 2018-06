Daardoor zitten we ‘Bon Voyage’ nú te beluisteren en niet, zoals bedoeld, vorig jaar. Afgaand op wat we horen, moet Melody fan zijn van Air en Tame Impala. Geen toeval, die laatste: ze is de ex van Kevin Parker. Hier evenwel geen Kevin. Normaal altijd goed nieuws, die vaststelling, maar niet nu. De plaat wil te veel zijn in te weinig tijd. Schizofrenie zonder gps, die eerst nog interessant is: ‘Cross My Heart’ is drie nummers, waarvan één met fluit, en ‘Breathe In, Breathe Out’ weet ook waar het heen wil. Maar halfweg ‘Desert Horse’ begint het gekunstel op gepriel te lijken. Die indruk raak je niet meer kwijt en zie je erna alleen maar bevestigd. Het uitstel was interessanter dan de plaat.