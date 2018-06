Zijn stem – apart, intrigerend – heeft Staples nog steeds mee, en zijn talent voor moody soundscapes ook. Het probleem van deze plaat is dat ze niet méér bevat. ‘A New Real’ is het vermoeden van een song die Nick Cave voor een compilatie van B-kantjes bewaard zou hebben. ‘Music for a Year in Small Paintings’ stoort niet als achtergrondmuziek maar is te vaag om als bewuste luisterervaring te bekoren. ‘Step into the Grey’ is een atonaal riedeltje, doorboord met grillige ritmes. En ‘Memories of Love’ had onder auspiciën van een strenge producer een juweeltje kunnen worden. ‘Arrhythmia’ legt de zwakte bloot van een artiest die zo lang hij wil, kan aanklooien in zijn eigen studio zonder dat iemand hem bij de les houdt. Een beklijvende, laat staan pakkende melodie heb ik niet gehoord.