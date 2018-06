Arthur Buck - Arthur Buck

‘Arthur Buck’ werd geconcipieerd en opgenomen in een zucht, bevat hiphop-elementen, licks uit de funkschool, en psychedelische knipogen en bruggen, maar de boventoon is folkrock, gezongen door een man wiens stem niet eigenzinnig en sterk genoeg is om een plaat lang de aandacht vast te houden. En al helemaal niet als de songs soms wat minder zijn, en dat is hier net iets te vaak zo. ‘I Am the Moment’, ‘Forever Waiting’ en ‘American Century’ zijn wel songs die er mogen wezen, en in ‘The Wanderer’ laat Buck nog eens horen waarom we R.E.M. zo hard missen. Straf dat ze dit zo snel in elkaar konden steken, maar ik begin stilaan te snakken naar een plaat waaraan lang en vakkundig is gewerkt.