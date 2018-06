3.5 5 0

De bezoekers van hun gezamenlijke concert op 16 juni jongstleden in het London Stadium waren er als eerste bij. Op het einde van de show verscheen op het grote LCD-scherm ineens de video van een gloednieuwe song, ‘Apeshit’, en dan de melding: ‘Album out now’. De eerste twee dagen enkel te beluisteren via Jay-Z’s eigen streaming platform Tidal (het publiek in Londen kreeg een proefabonnement van zes maanden), daarna ook elders. De plaat heet ‘Everything Is Love’, en kan na de confessionele solo-platen van beiden, ‘Lemonade’ (aka ‘Gij se vuile scheefpoeper’) van Beyoncé en ‘4/44’ (‘Sorry schatje, ik zal het nooit meer doen’) van Jay-Z, worden gezien als het derde luik van een trilogie. Alles weer koek en ei dus bij The Carters, en daar is de minst interessante plaat van de drie uit voortgekomen. Een afgemeten werkje van zo’n veertig minuten waarop bij momenten heerlijk gedanst kan worden, Beyoncé bijna zo goed rapt als ze zingt, Jay-Z alles op een hoop veegt van het moment dat hij de kamer komt binnengewandeld, en de lijst met producers zo lang en indrukwekkend is (Pharrell ook, ja) dat er op ‘Everything Is Love’ van een mindere song eigenlijk geen spoor is. Maar verrassingen vallen er evenmin te bespeuren. We kennen dit, we weten wat ze kunnen, en echt overstijgen doen ze zichzelf nergens. Het strafste aan ‘Everything Is Love’ is de clip van single ‘Apeshit’, waarvoor Bey en Jay zomaar eventjes het Louvre afhuurden. Volgens ons zitten die twee er warmpjes bij.

