Generatiegenoten die nog leven – bijvoorbeeld Archie Shepp (81) en Pharoah Sanders (77), die deze zomer allebei naar België komen met werk van Coltrane – noemden ‘Both Directions at Once’ al de Verloren Ark van de jazz. Op de plaat staan nooit eerder gehoorde eigen composities, die ‘Untitled Original 11383’ en ‘11386’ heten, op sopraansax worden gespeeld, een bassolo met strijkstok bevatten en de sfeer uitademen van het door Coltrane uit ‘The Sound of Music’ gelichte ‘My Favorite Things’. Ook ‘One Up, One Down’ – dat uitmondt in een cobra-versus-mangoest-duel tussen sax en drums – en ‘Impressions’ – een livefavoriet die aanzienlijk is ingekort – zijn door Trane zelf geschreven.

‘Nature Boy’ was een hit van Nat King Cole. In deze versie zitten geen solo en geen piano, ze is niet meer dan tenorsax boven spooky keteldrums. Coltrane blijft hier – wat zullen we nu krijgen? – de melodie trouw. Ook het elegant swingende ‘Vilia’ – een stuk operette dat een jazzinjectie kreeg van de remixers van toen – is een deuntje uit Tranes jeugdjaren.