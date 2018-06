Damso - Lithopédion

Damso is Kanye West nog niet, maar dat zijn derde plaat ‘Lithopédion’ er kwam aan de vooravond van het WK – de sponsors van de Rode Duivels vonden hem te misogyn om het WK-lied te pennen – is vast even toevallig als de loting van Rusland in een groep met Saudi-Arabië en Egypte. Blijft er na de heisa ook iets over? Zeker. Op zijn best drapeert Damso zijn zweverige zangstem over druggy, mainsteam Amerikaanse beats en spuit hij nihilistische beschouwingen over het leven. Dat lukt het best in nummers als het keiharde ‘Introduction’ (‘Des chaînes d’esclaves aux chaînes en or / Click, click, bang, bang, comme ça qu’nègro s’en sort’), het pijnlijk eerlijke ‘William’ en de pedofielenballade (!) ‘Julien’. Alleen zit er te weinig variatie in: een zanglijntje van Angèle (‘Silence’), een ode aan Congo (‘Même issue’), een ‘Black Panther’-achtige beat (‘Aux paradis’), meer niet. Zijn stem gaat vervelen en het productiewerk is braaf (zie ook: ‘Perplexe’ en ‘NMI’). Maar Damso heeft dus méér te zeggen dan dat hij graag eens op uw moeder zou kruipen. En die WK-hymne (‘Humain’)? Die zwiert hij er, als goede commerçant, bij als bonus.

